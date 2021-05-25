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    Жалобы фермеров на нашествие сайги в ЗКО: как планируют решить вопрос

    25 Мая 2021, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев рассказал, как будет решаться проблема фермеров, которые жалуются на нашествие сайги на пастбищах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в СЦК журналисты спросили акима, как будет решаться проблема фермеров Жанибекского района, которые жалуются, что сенокосы и пастбища вытоптаны сайгаками.

    «Это проблемы не только одного Жанибекского района, почти четыре района находятся. Недавно министр экологии Магзум Мирзагалиев приезжал по поручению Президента. Мы приняли решение, обсуждали с местным населением, фермерами, учеными. Есть определенные решения, которые можно делать сейчас, и решения, которые требуют научного исследования, анализа. В этом году есть согласование Администрации Президента, что будем создавать резерват и заказник общей площадью около 650 тысяч гектаров. Но это всю проблему не решит, по крайней мере, мы начнем решать ее. Там будет 78 охотинспекторов, которые будут регулировать передвижение сайги», - рассказал Гали Искалиев в ходе брифинга.

    По его словам, есть другие меры. Сейчас проблему изучают специалисты-ученые на месте, создана рабочая группа.

    «Это обводнение тех мест, площадей, на которые сайга не идет из-за отсутствия воды. Сейчас мы делаем исследования воды. Будем бурить скважины и надеемся, что в том месте сайга будет стоять. Есть еще большие резервы по пастбищам - это на левом берегу Урала. Мы сейчас начинаем реконструкцию трех каналов, которые позволят дополнительные пастбищные угодья в оборот ввести. Наверное, сложно будет диких животных туда перевести, но будем эти попытки делать с помощью ученых. Также это позволит фермерам дополнительные пастбища для себя получить», - заявил Гали Искалиев.

    «Есть поручение Президента найти компромисс между возрастающим поголовьем сайги и увеличивающимся поголовьем скота крестьянских хозяйств. Мы будем и скать баланс», - подчеркнул глава региона.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Экология Сельское хозяйство
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