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    • Жалоба экс-военнослужащей на домогательства не подтвердилась - Минобороны

    12 Августа 2022 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спецкомиссия завершила расследование по жалобе экс-военнослужащей на домогательства и незаконное увольнение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Специальная комиссия, созданная по поручению министра обороны, завершила дополнительное расследование по факту опубликования поста в социальной сети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащей по контракту Ельчибаевой А.Б. и домогательствах к ней со стороны командира батальона.

    «Комиссия Министерства обороны повторно тщательно изучила высказанные гражданкой Ельчибаевой А.Б. утверждения и доводы. По результатам детального расследования комиссия констатировала, что «факты», изложенные в заявлении Ельчибаевой А.Б., не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности», - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

    Ранее, 6 мая 2022 года, Отделом военной полиции Конаевского гарнизона по письменному обращению бывшей военнослужащей была проведена проверка. Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц в/ч 54179 в отношении Ельчибаевой А.Б. не подтверждает.

    По результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, собранных Отделом военной полиции Конаевского гарнизона, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части 54179, обвинения, предъявляемые гражданкой Ельчибаевой А.Б. также не нашли своего подтверждения.

    «Следует отметить, что в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части.

    3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии Ельчибаева А.Б. была уволена из рядов Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки», - отметили в Минобороны.

    Согласно действующему законодательству РК в случае несогласия Ельчибаевой А.Б. с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы.
    #Армия #Минобороны РК #Вооруженные силы
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