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Жалоб от населения поступает много - Премьер-Министр о качестве интернета

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Сентября 2022, 12:20
Жалоб от населения поступает много - Премьер-Министр о качестве интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как озвучил Премьер-Министр в ходе заседания Правительства, реализация направлений цацпроекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» должна дать увеличение доли ВВП в IT-сфере до 5% и доли частного софинансирования прикладных научных исследований не менее 50%.

«В национальном проекте поставлен ряд ключевых задач цифровизации производственного сектора, науки и социальной сферы. Так для наших граждан реализуется пул проектов, который открывает возможности упрощения получения социальной поддержки», - сказал Алихан Смаилов.

«В целом есть вопросы качества предоставления интернета. Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много», - заявил Премьер-Министр.

По его словам, нет пользы даже от цифровых платформ и информационных систем, если качество интернета будет плохим.

«Министерству цифрового развития эту проблему надо держать на особом контроле. Также необходима более активная координация работы всех заинтересованных государственных органов и организаций в сфере цифровизации», - поручил глава Правительства.

Одним из подходов, по словам главы Кабмина, является недавно запущенный пилотный проект «Цифровая карта семьи». Он позволил охватить более 480 тыс. семей, потенциальных получателей адресной социальной помощи, а также около 100 тыс. граждан, получателей пенсионных выплат и пособий. Введение проекта в эксплуатацию планируется до конца года. Планируется до конца года осуществить запуск системы «Социальный кошелек». В целях повышения привлекательности отрасли недропользования планируется внедрение платформы «Kaznedra». Это, по словам Премьер-Министра, позволит инвесторам в режиме реального времени иметь свободный доступ к банку данных минеральных ресурсов.

«Перед нами стоят серьезные задачи по повышению результативности научных исследований и их применения в различных секторах экономики, чтобы уйти от практики «исследования ради исследования. В последние годы внесены существенные изменения в законодательство о науке, почти вдвое возросло ее финансирование. Нам нужна эффективная отдача от вложенных средств. Отечественной индустрии, научному сообществу, университетам и бизнесу необходимо налаживать более тесные взаимосвязи. Научные достижения должны внедряться в производство и приносить практическую пользу населению. Министерству науки нужно обратить на это особое внимание», - отметил Алихан Смаилов.

Также он подчеркнул, что по ряду направлений наблюдается неисполнение ранее обозначенных планов и ряда показателей. Как заявил Премьер-Министр, своевременно не проведена работа по разработке единой экосистемы eHealth для непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и проактивного оказания медицинских услуг.

«Есть вопросы по реализации проектов «Цифровое агропредприятие» и «Цифровой карьер». Это в конечном итоге может отразиться на качественных характеристиках проектов. Не завершена процедура по автоматизации и централизации государственного кадастра земли и недвижимости», - сказал Алихан Смаилов.


Фото:primeminister.kz


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