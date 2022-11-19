Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед шестым боем в UFC

    19 Ноября 2022, 06:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов с соперником перед своим шестым поединком в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В ночь с 19 на 20 ноября Жумагулов подерется с американцем Чарльзом Джонсоном в рамках турнира UFC Vegas 65 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

    Накануне мероприятия оба спортсмена прошли официальную процедуру взвешивания и встретились лицом к лицу на дуэли взглядов.

    На данный момент казахстанец имеет одну победу и четыре поражения.

    Как ранее сообщалось, казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC. UFC официально анонсировал бой Жалгаса Жумагулова.
    Спорт США Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина претендует на награду «Игрок года»
    Сборная Казахстана по футболу с тремя поражениями подряд завершила 2022 год
    Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    Детские команды «Барыса» и «Астаны» устроили массовую драку
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров