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    Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед долгожданным боем в UFC

    24 Июня 2023, 08:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 июня, казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (14-8) проведет бой с американцем Джошуа Ваном (7-1) на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (штат Флорида, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Минувшей ночью по времени Астаны соперники провели дуэль взглядов. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте UFC Eurasia.

    Накануне мероприятия также прошла официальная церемония взвешивания участников турнира. Жумагулов уложился в лимит наилегчайшего веса (57 килограммов), показав результат в 56,92 килограмма.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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