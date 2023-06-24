Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Жалгас Жумагулов проиграл последний бой по контракту с UFC

    24 Июня 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) уступил сопернику на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США, штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Жалгас Жумагулов провел бой с американцем Джошуа Ваном (7-1) по прозвищу «Бесстрашный». Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Джошуа Вана раздельным решением судей.

    Таким образом, Джошуа Ван одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Жалгас Жумагулов потерпел девятое поражение.

    Для Жалгаса Жумагулова это поражение стало уже шестым в UFC всего при одной победе.

    В июле 2020 года Жалгас стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC. Его суммарный рекорд в ММА - 14-9. Изначально Жумагулов должен был выступить еще в апреле, но его бои переносились на май и июнь – по вине соперников: американец Нейт Мэнесс получил травму, бразилец Рафаэль Эстевам не смог сделать вес, а его соотечественник Фелипе Бунес сдал положительный допинг-тест.

    Джошуа Ван с победы дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне. Все свои победы в профи американец одержал досрочно.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Бокс Боевые искусства
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан выиграл 11 золотых медалей на молодежном турнире по боксу
    Сколько заработали казахстанские боксеры за «золото» турнира «Кубок Елорда»
    Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне