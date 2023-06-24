Жалгас Жумагулов проиграл последний бой по контракту с UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) уступил сопернику на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США, штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Жалгас Жумагулов провел бой с американцем Джошуа Ваном (7-1) по прозвищу «Бесстрашный». Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Джошуа Вана раздельным решением судей.

Таким образом, Джошуа Ван одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Жалгас Жумагулов потерпел девятое поражение.

Для Жалгаса Жумагулова это поражение стало уже шестым в UFC всего при одной победе.

В июле 2020 года Жалгас стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC. Его суммарный рекорд в ММА - 14-9. Изначально Жумагулов должен был выступить еще в апреле, но его бои переносились на май и июнь – по вине соперников: американец Нейт Мэнесс получил травму, бразилец Рафаэль Эстевам не смог сделать вес, а его соотечественник Фелипе Бунес сдал положительный допинг-тест.

Джошуа Ван с победы дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне. Все свои победы в профи американец одержал досрочно.