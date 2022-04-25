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    16:50, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Жаксыбек Кулекеев представил Президенту РК предложения о развитии нацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял известного экономиста Жаксыбека Кулекеева. Президенту были представлены предложения о развитии национальной экономики в условиях глобального геополитического кризиса. Также были рассмотрены отдельные вопросы развития нефтехимической отрасли страны, укрепления научно-инжинирингового потенциала нефтегазового сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Известный экономист и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев поделился с Касым-Жомартом Токаевым своим видением перспектив социально-экономического развития страны. Кроме того, были обсуждены проблемы подготовки и переподготовки государственных служащих и кадров для экономики в рамках строительства Нового Казахстана.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Экономика
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