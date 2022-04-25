Жаксыбек Кулекеев представил Президенту РК предложения о развитии нацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял известного экономиста Жаксыбека Кулекеева. Президенту были представлены предложения о развитии национальной экономики в условиях глобального геополитического кризиса. Также были рассмотрены отдельные вопросы развития нефтехимической отрасли страны, укрепления научно-инжинирингового потенциала нефтегазового сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Известный экономист и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев поделился с Касым-Жомартом Токаевым своим видением перспектив социально-экономического развития страны. Кроме того, были обсуждены проблемы подготовки и переподготовки государственных служащих и кадров для экономики в рамках строительства Нового Казахстана.