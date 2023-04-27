Зерновыми и зернобобовыми засеют 4 миллиона гектаров в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В Костанайской области сельхозформирования приступили к весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Тимур Бисимбаев, аграриями ведутся работы по закрытию влаги, которые запланировано провести на всей площади ярового сева.

«На сегодня обработано 1 млн 872,4 тысячи гектар, это 37,9% от намеченной площади. По структуре посевных площадей в этом году сев яровых культур планируется на площади 4 млн 960 тысяч га, из них зерновыми и зернобобовыми будет засеяно 4 млн га,- отметил Т. Бисимбаев. - Также продолжается работа по дальнейшей диверсификации структуры посевных площадей, под масличные отводится 750 тысяч га».

Для обеспечения потребности населения в социально значимых продуктах питания в регионе также увеличиваются площади гречихи, которой будет засеяно 16,3 тысячи га; картофелем планируют засеять 3875 га, по овощи площади в сельхозпредприятиях составят 1123 га.

Еще одна из задач на этот год – увеличение объемов внесения минеральных удобрений.

«В последние 2 года вследствие засухи и нестабильного финансового состояния сельхозтоваропроизводителей, объемы их приобретения снизились. В этом году планируем активизировать работу, внести порядка 70 тысяч тонн. На сегодня сельхозформированиями заключены договоры на поставку 37,3 тысячи тонн.

Господдержка в этом направлении обеспечивается, сельхозтоваропроизводителям возмещается 50% затрат от стоимости приобретения удобрений»,- добавил Т. Бисимбаев.

В целом, помимо увеличения объемов минеральных удобрений, среди задач сельхозведомства на год - совершенствование структуры посевных площадей и максимальное обеспечение населения области социально значимыми продуктами питания местного производства - крупяными, картофелем и овощами.



