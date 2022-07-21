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    Зерновые созреют раньше обычных сроков в нескольких районах Акмолинской области и ЗКО

    21 Июля 2022, 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет опубликовал прогноз сроков созревания яровых зерновых культур, передает МИА «Казинформ».

    Согласно расчетам, сроки созревания зерновых культур в Казахстане ожидаются в основном около среднемноголетних значений.

    В западных областях сроки у яровых зерновых культур ожидаются в основном около и позже многолетних значений, в зависимости от срока сева.

    В Чингирлауском и Теректинском районах Западно-Казахстанской области фаза «восковая спелость» ожидается раньше обычных сроков.

    В Мартукском, Хромтауском и Каргалинском районах Актюбинской области позже среднемноголетних дат. В северных областях в основном созревание яровых наступит в начале августа, на поздних посевах во второй половине августа, в Целиноградском районе Акмолинской области в конце июля – раньше многолетних дат.

    На востоке и в центре страны в основном в начале августа, в Уржарском и Уланском районах Восточно-Казахстанской области и в Нуринском и Абайском районах Карагандинской области в конце июля.

    Сроки созревания яровых зерновых культур могут наступить раньше при условии сильной атмосферной и почвенной засухи. Обычно высокие температуры воздуха ускоряют созревание, а пониженные замедляют или прекращают поступление питательных веществ в зерновку.

    Все агрометеорологические прогнозы РГП «Казгидромет» доступны на сайте.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Западно-Казахстанская область Казгидромет Сельское хозяйство Погода
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