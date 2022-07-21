Зерновые созреют раньше обычных сроков в нескольких районах Акмолинской области и ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет опубликовал прогноз сроков созревания яровых зерновых культур, передает МИА «Казинформ».

Согласно расчетам, сроки созревания зерновых культур в Казахстане ожидаются в основном около среднемноголетних значений.

В западных областях сроки у яровых зерновых культур ожидаются в основном около и позже многолетних значений, в зависимости от срока сева.

В Чингирлауском и Теректинском районах Западно-Казахстанской области фаза «восковая спелость» ожидается раньше обычных сроков.

В Мартукском, Хромтауском и Каргалинском районах Актюбинской области позже среднемноголетних дат. В северных областях в основном созревание яровых наступит в начале августа, на поздних посевах во второй половине августа, в Целиноградском районе Акмолинской области в конце июля – раньше многолетних дат.

На востоке и в центре страны в основном в начале августа, в Уржарском и Уланском районах Восточно-Казахстанской области и в Нуринском и Абайском районах Карагандинской области в конце июля.

Сроки созревания яровых зерновых культур могут наступить раньше при условии сильной атмосферной и почвенной засухи. Обычно высокие температуры воздуха ускоряют созревание, а пониженные замедляют или прекращают поступление питательных веществ в зерновку.

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