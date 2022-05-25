Зерновые культуры посеяли на площади 11 млн га в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане засеяли зерновыми культурами более 11 млн га. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расширен перечень закупаемых культур до 10 наименований, таких как мягкая пшеница, твердая пшеница, ячмень, овес, подсолнечник, лен, рапс, соя, гречиха и кукуруза. Необходимо отметить, что весенне-полевые работы начаты во всех регионах страны. В настоящее время засеяно 11,3 млн га культур», - сказал Абулхаир Тамабек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, основой успешного проведения весенне-полевых работ является обеспечение фермеров кредитными средствами. В текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» выделено бюджетное кредитование в размере 70 млрд тенге для проведения весенне-полевых и уборочных работ. В рамках программы «Кен дала» официально поступило 2 562 заявки СХТП на сумму 70 млрд тенге. Из них профинансировано 2 086 заявок на сумму 69 млрд тенге.

«Вместе с тем, в связи с волатильностью на мировых продовольственных рынках в целях нивелирования последствий для фермеров принято решение о дополнительном увеличении объемов финансирования на 70 млрд тенге для проведения весенне-полевых и уборочных работ и доведения общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге. В настоящее время АО «Аграрная кредитная корпорация» из собственных средств выдало кредиты 435 сельхозтоваропроизводителям на сумму более 14 млрд тенге. Они будут возмещены из дополнительно выделенных 70 млрд средств», - отметил вице-министр.

«В рамках форвардных закупок в АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» поступило 550 заявок на сумму более 93,6 млрд тенге. Профинансировано 410 заявок на сумму 74,4 млрд тенге. При этом в 2022 году сумма финансирования доведена до 80 млрд тенге. Это в 2 раза больше уровня прошлого года», - заключил А. Тамабек.