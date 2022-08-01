Зерновой элеватор обрушился в порту Бейрута

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - В столице Ливана Бейруте обрушилась часть руин зернохранилища, поврежденного во время взрыва двухлетней давности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

Северная часть элеватора обрушилась из-за пожара.

Власти закрыли ближайшие улицы в целях безопасности. Информация о пострадавших не поступала.

Министр окружающей среды Ливана Насыр Ясин 29 июля предупредил о том, что силосное зернохранилище может обрушиться в любой момент.

В результате мощного взрыва в районе порта Бейрута 4 августа 2020 года погибли более 200 человек, не менее шести тыс. пострадали, более 1 000 из них стали инвалидами. Кроме того, 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на одном из складов в порту хранились 2 750 тонн взрывоопасного нитрата аммония.



