Земляной вал укрепляют вокруг микрорайона Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске укрепляют земляной вал вокруг поселка Заречный. Работы проводят со стороны реки Есиль, чтобы защитить дома и дачные участки от подтоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы проводит коммунальное государственное предприятие «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения». Заместитель директора Денис Маршалов отметил, что укрепляют вал ежегодно, независимо от силы разлива реки.

«Вал построили в 2020-м году для предотвращения подтопления поселка Заречный в паводковый период. Ежегодно проводим укрепление вала. Он земляной, погодные условия влияют на его характеристики. Просадка 5-7 см наблюдается. Поэтому укрепляем каждый год. С помощью белой глины – уплотнение, сооружаем насыпь, используем мешки с инертным материалом. Более 10 единиц техники работает. Работы планируем завершить до прихода воды», - прокомментировал Д.Маршалов.

Протяженность защитного земляного вала составляет 1,5 тысячи метров. Высота - 2,8 метров.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям области, основной объем воды по реке Есиль в Петропавловске стоит ожидать в конце текущей – начале следующей недели.