Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Земляной вал укрепляют вокруг микрорайона Петропавловска

    11 Апреля 2023, 14:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске укрепляют земляной вал вокруг поселка Заречный. Работы проводят со стороны реки Есиль, чтобы защитить дома и дачные участки от подтоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работы проводит коммунальное государственное предприятие «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения». Заместитель директора Денис Маршалов отметил, что укрепляют вал ежегодно, независимо от силы разлива реки.


    «Вал построили в 2020-м году для предотвращения подтопления поселка Заречный в паводковый период. Ежегодно проводим укрепление вала. Он земляной, погодные условия влияют на его характеристики. Просадка 5-7 см наблюдается. Поэтому укрепляем каждый год. С помощью белой глины – уплотнение, сооружаем насыпь, используем мешки с инертным материалом. Более 10 единиц техники работает. Работы планируем завершить до прихода воды», - прокомментировал Д.Маршалов.

    Протяженность защитного земляного вала составляет 1,5 тысячи метров. Высота - 2,8 метров.

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям области, основной объем воды по реке Есиль в Петропавловске стоит ожидать в конце текущей – начале следующей недели.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Повторный подъем воды начался в реке Есиль в СКО
    Около 700 дачных участков подтоплены в Петропавловске
    Более 3 тысяч кубометров дождевой воды откачали с улиц Атырау
    Из-за перелива реки закрыли движение на участке трассы возле Петропавловска
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров