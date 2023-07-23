Земляная дамба на реке Талгар восстановлена

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Земляная дамба на реке Талгар в Алматинской области, размытая в результате селевого паводка, восстановлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казселезащиты.



«В оперативном порядке, за ночь дамба на р.Талгар была восстановлена силами Казселезащиты. Защитные сооружения работают в штатном режиме», -сообщил руководитель ГУ «Казселезащита» Бекенов К.А.

Как сообщалось ранее, 150 отдыхающих эвакуировали из-за частичного размыва плотины Талгар. В результате негативного воздействия селевого паводка в 00:30 22.07.2023 г. на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. В результате чего образовалось промоина длиной 5,5 м, шириной 3 м, глубина - 1,2, объемом около 20 кубометров, проинформировали в Казселезащите.

По информации пресс-службы МЧС, максимальный расход воды составлял 37,8 м3/с, мутность – 4 балла. Вывезено 7 КамАзов стволов деревьев и 15 КамАзов наносов.

Плотина Талгар расположена в 5 км от города Талгар. Бревноуловитель расположен выше плотины Талгар на расстоянии 350 метров. Основная функция бревноуловителя - задержание бревен, корней и стволов деревьев, веток и другого плавающего мусора.

Как сообщали ранее в МЧС, в настоящее время в горах города Алматы, Алматинской области и области Жетысу сохраняется высокая степень селевой опасности гляциального и ливневого генезиса. Сформировано 11 аварийно-механизированных бригад. Селезадерживающей плотиной «Аюсай» не допущено селевого потока по реке Кумбель ниже расположенных населенных пунктов.

21 июля в Алматинской области из-за дождя произошел сход селевого потока, в результате чего подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, а также поврежден участок газопровода.