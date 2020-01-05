Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Земля максимально приблизилась к Солнцу

    5 Января 2020, 12:00

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Расстояние между Солнцем и нашей планетой сегодня, 5 января, минимальное, в результате чего диск небесного светила в телескопе выглядит на 3% крупнее, чем в начале июля, когда планеты находятся максимально далеко друг от друга. Об этом в воскресенье сообщила сотрудница Московского планетария Людмила Кошман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии - самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах, разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако, если их сравнить, то (диаметр солнечного диска в январе) на 3% больше», - пояснила астроном.

    Она напомнила, что смена времен года на Земле обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется.

    Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/с.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане