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    Земли сельхозназначения не должны продаваться никому – Мурат Абенов

    7 Апреля 2021, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Земли сельхозназначения не должны продаваться никому. Такое мнение высказал президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін», член Комиссии по земельной реформе Мурат Абенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ровно пять лет назад граждане Республики Казахстан были возмущены, узнав о том, что предполагаются изменения в Земельном кодексе, позволяющие передачу земель сельхозназначения в частную собственность, как гражданам Казахстана, так и иностранным гражданам. Конечно, больше говорили об иностранцах. Тогда был объявлен мораторий на пять лет, и в этом году срок моратория истекает. Действие норм, которые предполагали передачу земли в частную собственность, было приостановлено. Президент Касым-Жомарт Токаев взял ответственность на себя, не стал передавать этот вопрос Парламенту, Правительству и, воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, что бывает очень редко, внес в Парламент проект Закона, который однозначно решает вопрос в отношении иностранцев. Запрещается как передача земель в частную собственность, так и в аренду. Это важный, принципиальный вопрос, который больше всего волновал граждан. Очень хорошо, что это решение принято. Потому что мы понимаем – за теми, кто выступил с инициативой продавать землю иностранцам, стоят крупные латифундисты, которые когда-то взяли землю в аренду. Часть этих земель сами эти люди не используют, но, получив землю бесплатно, хотят передавать ее иностранцам, как для привлечения инвестиций, так и для дальнейшей продажи. И это вызывает очень серьезные вопросы, в первую очередь, в части национальной безопасности», – сказал М.Абенов.

    По его мнению, остался еще один важный вопрос, который теперь будет решать земельная комиссия, которая уже начала свою работу. Это вопрос о продаже в частную собственность земель сельскохозяйственного назначения гражданам Казахстана. В настоящее время 99 процентов земель сельхозназначения остается в собственности государства.

    «Сейчас некоторые предлагают, чтобы миллионы гектаров земли передали в частную собственность тем, у кого эти земли в аренде. Сейчас таких людей менее 100 тысяч человек из 19 миллионов. Если сейчас за спиной у всех передать земли в частную собственность тем, кто когда-то смог взять землю в аренду, то за бортом останется значительное число наших сограждан, и не только они, но их дети, внуки и правнуки не смогут получить землю. Ее получат только те, кто сегодня имеет доступ к органам власти. Конечно, я сам, как член земельной комиссии, категорически против продажи земли, в том числе и гражданам Республики Казахстан. Я говорю только о землях сельхозназначения, не о земельных участках для жилищного строительства. Только в аренду, и не должно быть субаренды», – отметил Мурат Абенов.

    По его словам, земли сельхозназначения, предоставленные гражданам в аренду, должны использоваться для производства сельхозпродукции. Если же, например, гражданин взял землю в аренду и передал детям, а они не используют землю по назначению, тогда эта земля должна быть возвращена государству, чтобы ее можно было предоставить в аренду тем, кто намерен заниматься производством.

    «Мы не имеем права сегодня решить на много поколений вперед - отдать землю тем, кто сегодня близок к власти, чтобы в дальнейшем эти земли передавались в аренду и субаренду, чтобы у нас появились рантье, которые, ничего не делая, будут получать доходы только потому что они, когда-то, смогли эту землю получить. Хорошо, когда появляется конкурентная среда, люди получают землю от государства, выращивают на ней продукцию. Если же не выращивают, то не эти люди, а государство может передать эту землю другим арендаторам. Этот подход, я считаю, наиболее правильным. Я бы предостерег лоббистов, которые сейчас публикуют платные статьи, продвигают идею передачи земли в частную собственность гражданам Республики Казахстан. Потому что потом никто не отследит, как в руках у небольшой кучки людей окажутся миллионы гектаров, которые могут какими-нибудь способами заложить землю в банк или продать, и так далее. Единственное, что осталось у государства, это земля, и она так и должна оставаться в распоряжении государства. Сейчас многие крупные государства отказались от того, чтобы передавать землю гражданам навечно. Это и вопрос государственной безопасности, и вопрос самосохранения страны. Имея в соседях большие страны, которые стремятся получить доступ к сельхозугодиям, мы не имеем права забывать о будущем, о своих потомках. Я хочу еще раз отметить, что Президент Касым-Жомарт Токаев взял на себя ответственность, не попал под влияние латифундистов, не допустил передачи земли в собственность иностранцам. Теперь я хотел бы, чтобы был сделан следующий шаг и принята норма, полностью запрещающая продажу земель сельхозназначения в частную собственность», – подчеркнул Мурат Абенов.

    Напомним, сегодня Мажилис Парламента РК в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Мажилис Сельское хозяйство Земельная реформа.Мораторий Земельный вопрос (законопроекты) Общество
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