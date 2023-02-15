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    Земли лесного фонда намерены передать под строительство газопровода в Жамбылской области

    15 Февраля 2023, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Перевести участки земель лесного фонда в земли другой категории для строительства наземных объектов магистрального газопровода хотят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА .

    «В соответствии со статьей 130 Земельного кодекса Республики Казахстан и статьей 51 Лесного кодекса Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан постановляет: перевести земельный участок общей площадью 7,0094 гектаров из земель лесного фонда коммунального государственного учреждения «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения», - поясняется в документе.

    В приложении к настоящему постановлению отмечено, что акиму Жамбылской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление товариществу с ограниченной ответственностью «Азиатский Газопровод» (далее – товарищество) земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления для строительства наземных объектов магистрального газопровода «Казахстан-Китай» нитки «С».

    Товариществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства.

    Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область Строительство
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