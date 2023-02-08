Землетрясения затронули территории с 13,5 млн жителей – посол Турции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в Казахстане Уфука Экиджи, землетрясение на юго-востоке страны затронуло территории, где проживают около 13,5 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что в последний раз такое разрушительное землетрясение в Турции было около 100 лет назад. Последствия толчков затронули 10 провинций страны. В этих провинциях проживает около 13,5 млн человек. Радиус землетрясений составляет около 1000 квадратных километров. Разрушено и пострадало 5775 зданий.

«К сожалению, по мере ликвидации последствий землетрясения увеличивается количество жертв. На данный момент количество погибших составляет 7108, пострадавших - превысило 41 тысячу. Почти каждое здание в зоне землетрясения повреждено – если оно не разрушено, то есть угроза, что здание может упасть. Все люди, которые там находились, эвакуированы. Они размещены в других местах – гостиницы, гостевые дома, общественные места, общежития. Людей размещают везде, где можно до окончания ликвидации последствий землетрясения», - сообщил посол во время пресс-конференции в Астане.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны. Также Президент РК поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий землетрясения.

Сегодня вторая группа казахстанских спасателей отправилась в Турцию. Всего на поисково-спасательные работы направлены более 4 тысяч человек из 36 стран мира.

В Турции объявлен общенациональный траур.



