Землетрясения в Турции: повреждена трасса между Антакъей и Искендеруном, есть риск повышения уровня моря

АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ – В результате двух землетрясений, которые произошли в районе Дефне провинции Хатай, обрушилась трасса между Антакъей и Искендеруном. Сообщается о разрушенных зданиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

Телеканал Habertürk сообщает, что на юго-востоке Турции разрушились дома, их число не приводится. Подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.

По сообщению агентства Anadolu, землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине, Израиле и Ливане. В Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут.

В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь.





Трасса между городами Антакъя и Искендерун в Турции повреждена после двух новых землетрясений.

AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 сантиметров. Вице-президент Турции Фуат Октай призвал жителей не подходить на близкое расстояние к поврежденным зданиям.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в понедельник в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.

Фото: aa.com.tr



