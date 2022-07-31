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    • Землетрясения произошли в Пакистане и Иране

    31 Июля 2022 23:15

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Землетрясения зафиксированы в Пакистане и Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    По информации пакистанского Национального центра сейсмического мониторинга (NSMC), эпицентр подземных толчков располагался в 13 километрах к юго-востоку от города Пасни. Очаг залегал на глубине 60 километров. Через 10 минут после первого землетрясения произошел афтершок магнитудой 5.

    Кроме того у юго-восточных берегов Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5.

    Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики, подземные толчки зафиксированы в 18.12 по местному времени на глубине 10 км.

    Эпицентр землетрясения располагался в Аравийском море в 252 км от города Серкан.

    Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.


    Фото: www.aa.com.tr
    #Иран #Пакистан #Мировые новости #Землетрясение
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