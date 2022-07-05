Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Землетрясения произошли в Казахстане и Таджикистане

    5 Июля 2022, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сеть сейсмических станций МЧС РК зафиксировала землетрясения на территории Казахстана и Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

    Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 05 июля 2022 года в 8 час 20 мин 49 сек Алматинского времени зарегистрировано первое землетрясение, в 11 час 8 мин 24 сек второе.

    Эпицентр первого землетрясения расположен в 771 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

    «Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 47.17° с.ш. 84.95° в.д. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», - сказано в публикации сейсмологов.

    Эпицентр второго землетрясения расположен в 586 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана.

    «Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 38.69° с.ш. 73.33° в.д. Глубина 50 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурног оператор ЦСО «Алматы».

    Фото: earninginmotion.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Таджикистан Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков