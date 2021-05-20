Землетрясение зафиксировано в 365 км от Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 мая в 20 час 21 мин Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 365 км на восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.5 . Магнитуда MPV 3.9 . Координаты эпицентра 43.56° с.ш. 81.38° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».