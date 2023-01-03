Землетрясение зафиксировано в 327 км от Алматы

3 Января 2023, 07:16

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 06 часов 49 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 327 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.05° с.ш. 80.58° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.