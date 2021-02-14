Землетрясение зафиксировано в 325 км на юг от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 325 км на юг от города Алматы, территория Кыргызстана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 февраля 2021г. в 22 час 16 мин 16 сек Алматинского времени (14 февраля 2021г. в 16 час 16 мин 36 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».