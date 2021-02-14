Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Землетрясение зафиксировано в 325 км на юг от Алматы

    14 Февраля 2021, 22:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 325 км на юг от города Алматы, территория Кыргызстана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

    Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 февраля 2021г. в 22 час 16 мин 16 сек Алматинского времени (14 февраля 2021г. в 16 час 16 мин 36 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Происшествия Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC