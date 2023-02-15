Землетрясение зафиксировано на территории Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 февраля 2023г. в 09 час 24 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 443 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 40.46° с.ш. 73.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото: ekonomigundemi.com.tr