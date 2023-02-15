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    Землетрясение зафиксировано на территории Кыргызстана

    15 Февраля 2023, 09:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 февраля 2023г. в 09 час 24 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 443 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 40.46° с.ш. 73.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: ekonomigundemi.com.tr

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Центральная Азия Кыргызстан Мировые новости Землетрясение
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