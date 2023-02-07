Землетрясение зафиксировали в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 7 февраля 2023 года в 12 час 28 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 613 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.16° с.ш. 83.79° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Как сообщалось, землетрясение произошло на юге Казахстана. Его ощутили жители поселка Темирлан - 3 балла, Шымкента - 2-3 балла, Тараза - 2 балла.

Сильнейшее за 100 лет землетрясение зафиксировано вчера ночью в Турции. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет.

Заместитель директора по науке Института сейсмологии МЧС РК Нурсарсен Узбеков ранее дал прогноз по землетрясениям в Алматы.

Фото: ekonomigundemi.com.tr