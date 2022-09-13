Землетрясение зафиксировали в 399 км от Алматы

НУР-СУЛТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 сентября в 17:29 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 399 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 8.8 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 46.20° с.ш. 79.67° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».















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