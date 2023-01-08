Землетрясение зафиксировали в 385 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 8 января в 10.17 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 385 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 44.07° с.ш. 81.53° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





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