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    Землетрясение зафиксировали на территории Казахстана

    4 Июля 2023, 20:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 19 час 26 мин 54 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 83 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении оператора ЦСО «Алматы».

    Через 22 минуты там же, в 83 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана на глубине 15 км, были зарегистрированы подземные толчки уже магнитудой MPV 4.3. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Алматинская область Землетрясение
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