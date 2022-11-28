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    Землетрясение зафиксировали на территории Казахстана

    28 Ноября 2022, 03:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 ноября 02:34 по алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 540 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.27° с.ш. 70.43° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Чуть более получаса назад казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 5,4 балла в 438 км на юго-запад от Алматы.
    Алматинская область Землетрясение
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