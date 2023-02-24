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    Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана

    24 Февраля 2023, 07:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 24 февраля 2023 года в 5 часов 40 минут 6 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 439 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 40.47° с.ш. 73.08° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении, составленном дежурным оператором ЦСО «Алматы».

    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Кыргызстан МЧС Землетрясение
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