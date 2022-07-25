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    Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана

    25 Июля 2022, 07:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 июля 2022 года в 05 час 54 мин 04 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 41.33° с.ш. 74.33° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: dip.org.ua

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Кыргызстан Землетрясение
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