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Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана
25 Июля 2022 07:08

Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 июля 2022 года в 05 час 54 мин 04 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 41.33° с.ш. 74.33° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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