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Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
20 Июля 2022 18:55

Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 20 июля 2022 года в 18 час 07 мин 25 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 564 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 41.98° с.ш. 83.56° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что землетрясение в 4,8 балла произошло на территории Китая, оно было зафиксировано в среду в 10:33 ч. местного времени.


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