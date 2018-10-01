Землетрясение вновь зарегистрировано на афгано-таджикской границе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 800 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Афганистана вновь зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК».

Землетрясение зарегистрировано 7 октября в 19 часов 52 минут 49 секунд Алматинского времени (13 часов 52 минут 49 секунд по Гринвичу).

Эпицентр землетрясения расположен в 800 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 37.35° с.ш. 71.42° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Напомним, сегодня подземные толчки также произошли в 7 часов 35 минут 53 секунды Алматинского времени. «Энергетический класс землетрясения составил 10.0. Магнитуда - 4.4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее еще одно землетрясение произошло на территории Афганистана в 4 часа 15 минут.