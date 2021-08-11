Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 13 часов 1 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 1167 км на юго-запад от г. Алматы на территории Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 40.64° с.ш. 63.30° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет







