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Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

11 Августа 2021 13:32
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Землетрясение в Узбекистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 13 часов 1 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 1167 км на юго-запад от г. Алматы на территории Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 40.64° с.ш. 63.30° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет




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#Узбекистан   #Землетрясение  
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