Землетрясение в Турции: Япония направила группу спасателей

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Правительство Японии направит группу по оказанию помощи при стихийных бедствиях в Турцию, где в результате разрушительного землетрясения погибли тысячи людей, передает «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Япония, которая пострадала от одного из мощнейших землетрясений в 2011 году, унесшего почти 16 тысяч жизней, сразу же отреагировала на призыв Турции с просьбой о помощи.

Группа по оказанию помощи при стихийных бедствиях, которая также может заниматься поисковыми работами, должна была отправиться в Турцию еще в понедельник вечером.

Представитель японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции во вторник, что среди жертв граждан Японии пока обнаружено не было.

По данным местных властей и других источников, число погибших в результате землетрясения в понедельник, которое потрясло юг Турции и соседнюю Сирию, достигло более 4 300 человек. Число раненых уже превышает 15 тысяч человек. На призыв о помощи уже откликнулись десятки стран, включая США, ЕС, Китай, ОАЭ, Индию, Иран, Южную Корею, Катар, Казахстана, Узбекистан, Кыргызстан.





Фото: Kyodo







