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    Землетрясение в Турции: от казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путевок

    8 Февраля 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» о том, что от казахстанских туристов не поступало обращений по поводу отмены путевок в Турцию.

    «До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путевки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутевок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало», - прокомментировала официальный представитель Минкульта.

    Молдир Абдуалиева отметила, что желающие отменить туристическую путевку могут обратиться к туроператорам, которые должны сделать перерасчет с учетом сопутствующих комиссий и за вычетом уже понесенных расходов, оговоренных в договорах услуг.

    По ее словам, туроператоры также могут предложить другие опции, такие как перенос дат отдыха, замена направлений, страны пребывания и др.

    По информации Министерства культуры, всего на курортах Турции на сегодняшний день находятся 254 туриста из Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм Соотечественники Минкультуры Турция
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