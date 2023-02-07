Землетрясение в Турции и Сирии: почему оно стало настолько разрушительным

АММАН.КАЗИНФОРМ – Эксперты считают, что сочетание таких факторов, как время, место, относительно тихая линия разлома и слабая конструкция рухнувших зданий сделало землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии в понедельник, особенно смертоносным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AFP.

Землетрясение вызвало такие разрушения отчасти из-за своей силы — это сильнейшее землетрясение в Турции с 1939 года, это является главной причиной стольких разрушений.

«Другая причина заключается в том, что землетрясение произошло в 04:17 утра по местному времени, что означает, что спящие люди оказались «в ловушке, когда их дома рухнули», - заявил Роджер Муссон, почетный научный сотрудник Британской геологической службы.

Строительство зданий также было «неадекватным для района, подверженного сильным землетрясениям», — отмечает Муссон, также известный как автор книги «Землетрясение на миллион смертей».

Отчасти это может быть связано с тем, что линия разлома, по которой произошло землетрясение, в последнее время была относительно спокойной.

Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Землетрясение вдоль линии разлома Северной Анатолии в северном турецком регионе Дюздже в 1999 году унесло жизни более 17 000 человек.

Но землетрясение в понедельник произошло на другом конце страны, вдоль Восточно-Анатолийского разлома.

Муссон сказал, что в Восточно-Анатолийском разломе не было землетрясений силой 7 баллов на протяжении более двух столетий, что может означать, что люди «пренебрегали тем, насколько это опасно».

Поскольку с момента последнего крупного землетрясения прошло так много времени, возможно, накопилось «довольно много энергии», предположил Муссон. Он добавил, что сила подземных толчков в понедельник, в том числе огромный толчок магнитудой 7,5, подтверждает эту теорию.

Повтор 1822 года

По словам Муссона, это землетрясение было «почти повторением» землетрясения силой 7,4 балла, произошедшего в том же районе 13 августа 1822 года.

Это вызвало «огромный ущерб, целые города оказались в руинах и были десятки тысяч жертв», — сказал он.

Толчки от этого землетрясения продолжались до июня следующего, 1823 года.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился на относительно небольшой глубине около 17,9 км недалеко от турецкого города Газиантеп, в котором проживает около двух миллионов человек. Это было вызвано движением Аравийской тектонической плиты на север, который «прошел мимо Турции», сказал Муссон.

«Плита не может двигаться плавно, поэтому она застревает, — сказал он. - Высвобождение этого движения вдоль разлома вызывает сильное землетрясение, подобное тому, которое у нас было сегодня».

Муссон подчеркнул, что эпицентр такого землетрясения менее важен, чем то, как далеко простирается разрыв вдоль линии разлома — в данном случае около 100 километров .

«Это означает, что где-нибудь в пределах 100 километров вдоль направления разлома фактически находится прямо над землетрясением», — сказал он.

«Неоднородная» инфраструктура

Кармен Солана, вулканолог из британского Портсмутского университета, заявила, что, поскольку землетрясения невозможно предсказать, в пострадавших районах решающее значение имеют сейсмостойкие здания.

«Инфраструктура сопротивления, к сожалению, неоднородна на юге Турции и особенно в Сирии, поэтому спасение жизней в настоящее время в основном зависит» от усилий по спасению выживших»,- добавила она.

В ответ на землетрясение 1999 года правительство Турции в 2004 году приняло закон, согласно которому все новое строительство должно соответствовать современным стандартам сейсмостойкости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прочное строительство политическим приоритетом после того, как в 2020 году на побережье Эгейского моря произошло очередное землетрясение, в результате которого погибли 114 человек.

Джоанна Фор Уокер, глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий Лондонского университетского колледжа, призвала Турцию проверить, соблюдается ли законодательство в свете последней катастрофы.

Она также призвала Турцию рассмотреть, «есть ли возможность повысить безопасность старых зданий».

Билл Макгуайр, вулканолог из Университетского колледжа Лондона, сказал, что «многие постройки в Сирии уже ослаблены более чем десятилетней войной».

Между тем, по данным платформы Statista, землетрясение было одним из сильнейших в этом месте за прошедшее столетие и было вызвано напряженностью между Евразийской и Африканской плитами в одной из самых геологически активных зон мира.

Только с 1990 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США зарегистрировало в регионе 58 землетрясений, четыре из них магнитудой 7 и более баллов, которые считаются сильными землетрясениями, обычно причиняющими серьезный ущерб.





Фото: AFP



