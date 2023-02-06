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    Землетрясение в Турции: аэропорт Аданы прекратил работу, в некоторых районах пропало электричество

    6 Февраля 2023, 17:50

    АСТАНА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Новые подземные толчки магнитудой 6,0 и 7,8 зафиксировали в Турции. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    В результате последних подземных толчков рухнуло здание в Диярбакыре в прямом эфире. Из-за этого чуть не погибли местные жители и журналисты. Спасательные работы пришлось приостановить, выставили оцепление.

    Рейсы в аэропорт Аданы на юго-востоке Турции прекращены после двух землетрясений. Решение о приостановке работы принято руководством воздушной гавани после повторного мощного землетрясения в Кахраманмараше. Его магнитуда составила 7,6, по данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям АФАД.

    Как сообщает агентство ТАСС, в республике объявили самый высокий уровень тревоги. Он предусматривает международную помощь.

    «Уровень глобальной сейсмической активности повышен до экстремального, вероятны новые мощные землетрясения», – заявили сейсмологи.

    Турецкий порт Искендерун получил повреждения и временно прекратил работу.

    Также сообщается о том, что электричество и интернет пропали в некоторых районах на юге Турции из-за произошедшего землетрясения. Такие данные приводит международная некоммерческая организация NetBlocks.

    Спасательные работы в Турции ведут 9 тысяч человек.



    Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 912 человек, 5 385 получили ранения. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


    Фото: © AP Photo/ Mahmut Bozarsan

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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