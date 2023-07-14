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    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

    14 Июля 2023, 07:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 июля в 02 час 49 мин 18 сек по алматинскому времени зарегистрировали землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 823 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 12.5. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 37.04° с.ш. 71.55° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Землетрясение
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