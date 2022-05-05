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Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
5 Мая 2022 07:15

Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 728 км на юго-запад от города Алматы, на территории Таджикистана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 5 мая 2022 года в 06 часов 05 минут 45 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 11,4, магнитуда 5,0», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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