Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 744 км на юго-запад от города Алматы, на территории Таджикистана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 8 августа 2021 года в 02 часа 03 минуты 14 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.3, магнитуда 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».