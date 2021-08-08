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Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

8 Августа 2021 02:43
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Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 744 км на юго-запад от города Алматы, на территории Таджикистана, зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

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«Сетью сейсмических станций СОМЭ Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана 8 августа 2021 года в 02 часа 03 минуты 14 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.3, магнитуда 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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#Алматы   #Происшествия   #Землетрясение  
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