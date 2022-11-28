Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение в Кыргызстане зафиксировали казахстанские сейсмологи

28 Ноября 2022, 19:35
Землетрясение в Кыргызстане зафиксировали казахстанские сейсмологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 ноября 2022г. в 19 часов 10 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 243 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.16° с.ш. 75.88° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: esri-cis.com


Теги:
Новости по теме
Землетрясение зафиксировали на территории Казахстана
Землетрясение в 5,4 балла произошло на территории Китая
В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект
Читайте также
Землетрясение зафиксировали на территории Казахстана
Землетрясение в 5,4 балла произошло на территории Китая
В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект
Землетрясение произошло на территории Кыргызстана
Землетрясение произошло в 668 км от Алматы
Итоги президентских выборов РК обсудили в Кыргызстане
Временный мораторий на проверку бизнеса вводят в Кыргызстане
Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 93 человек
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
5 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК

Лента новостей