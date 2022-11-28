Землетрясение в Кыргызстане зафиксировали казахстанские сейсмологи

28 Ноября 2022, 19:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 ноября 2022г. в 19 часов 10 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 243 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.16° с.ш. 75.88° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: esri-cis.com