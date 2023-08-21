Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 20 августа 2023 г. в 21:28 зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 39.91° с.ш. 77.66° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - проинформировали в СОМЭ.

Ранее сообщалось о землетрясении в Казахстане.