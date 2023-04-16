Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

    16 Апреля 2023, 12:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 апреля 2023г. в 10:38 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 560 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.20° с.ш. 83.12° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

    Ранее землетрясения произошли на границе Казахстана с Китаем и в 43 км от Алматы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Китай Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бельгийский порт принимает один из крупнейших контейнеровозов в мире
    Судан закрывает воздушное пространство до 30 апреля
    Индия запустила в космос два сингапурских спутника
    Власти северных городов Италии получили право нормировать подачу воды
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров