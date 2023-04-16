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Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 12:12
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи Фото: shutterstock.com

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 апреля 2023г. в 10:38 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 560 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.20° с.ш. 83.12° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Ранее землетрясения произошли на границе Казахстана с Китаем и в 43 км от Алматы.


Происшествия   Китай   Землетрясение  
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