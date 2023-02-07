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Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

7 Февраля 2023, 09:40
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 08 час 46 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 375 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 44.91° с.ш. 80.95° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Как сообщалось, землетрясение произошло на юге Казахстана. Его ощутили жители поселка Темирлан - 3 балла, Шымкента - 2-3 балла, Тараза - 2 балла.

Сильнейшее за 100 лет землетрясение зафиксировано вчера ночью в Турции


Фото: earninginmotion.com


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