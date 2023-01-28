Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 1 час 5 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 501 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 39.01° с.ш. 74.73° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.