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Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

28 Января 2023, 01:54
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 1 час 5 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 501 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 39.01° с.ш. 74.73° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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