Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 февраля в 01 час 52 мин 11 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 872 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 87.33° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».