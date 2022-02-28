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Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
28 Февраля 2022 02:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 февраля в 01 час 52 мин 11 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 872 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 87.33° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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