Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 августа в 01 час 36 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 464 км на восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 43.37° с.ш. 82.62° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».