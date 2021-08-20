+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

20 Августа 2021 07:28
Поделиться:
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 августа в 01 час 36 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Избившие охранников кафе полицейские в Капшагае водворены в ИВС
Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189 Рекордное количество заболевших COVID-19 зафиксировали в Алматинской области

«Эпицентр землетрясения расположен в 464 км на восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 43.37° с.ш. 82.62° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Происшествия   #Китай  
Поделиться:
Новости по теме
Избившие охранников кафе полицейские в Капшагае водворены в ИВС
Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189
Рекордное количество заболевших COVID-19 зафиксировали в Алматинской области
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
4 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
5 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
6 Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
Давка и стрельба в аэропорту Кабула: 12 человек погибли
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив